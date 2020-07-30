Kuzey Marmara Otoyolu bayram için devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bayramda milyonlarca vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:



“Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arası geçici olarak hizmete açılacak. Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, 3’üncü ve 4’üncü günleri ise Anadolu - İstanbul bölümü geçici olarak hizmet verecek. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy - Akyazı Kesimi Kesim - 5 Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Kesim - 6 İzmit Doğu Kavşağı arasını geçici trafiğe açacağız. 29 Temmuz gecesi 00.01’den başlayarak arefe günü dahil, bayramın bir ve ikinci günlerinde Kocaeli Sevindikli Kavşağı devamında yer alan acil geçiş noktasından, İstanbul’dan Anadolu yönüne seyreden araçlar güney taşıma yolundan kuzey taşıma yoluna, 191’inci kilometrede yer alan acil geçişten de tekrar güney taşıma yoluna aktarılacak. Böylelikle bayram başlangıcında Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arası tek yönde sadece İstanbul - Anadolu yönünde hizmet verecek.

Bayramın üçüncü gününde 2 Ağustos gecesi 00.01’den başlayarak 5 Ağustos saat 24.00’e kadar kuzey taşıma yolundan Anadolu - İstanbul yönünde trafik akışı geçici olarak sağlanacak.”



Trafikten kurtuluş



İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan TEM Otoyolu ve D - 100 kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridorunun açılmış olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Özellikle uzun bayram tatillerinde İstanbul’dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde ve tatil sonunda Anadolu’dan İstanbul’a dönüş yönünde mevcut TEM Otoyolu ve D - 100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bu yolu açarak mevcut TEM Otoyolu ve D100 kara yolundaki uzun araç kuyruklarını engellemeyi, böylece vatandaşlarımızı trafikten de kurtarmayı planlıyoruz” dedi.