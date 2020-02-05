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    HaberlerEkonomi Haberleri Lagarde: AB iş piyasası kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya
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    05.02.2020 - 15:41 | | DHA

    Lagarde: AB iş piyasası kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa iş piyasalarının kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya olduğunu, uuzun vadede de, ufkun değişmekte olduğu uyarısı yaptı.

    Lagarde: AB iş piyasası kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya

    Paris'teki bir toplantıda konuşan Lagarde, kısa vadeli belirsizliklerin daha çok, "ticaret anlaşmazlıkları, jeopolitik gelişmeler ve şimdi de coronaviras salgınının küresel büyüme üzerinde yaratması beklenen olumsuz etkisi" gibi küresel riskler kaynaklı olduğunu vurguladı.

    Lagarde, diğer yandan "Avrupa otonomisinin" oluşturulması ve iklim değişikliğine bağlı gelişmelerin yansıdığı uzun vadeli resmin geniş kapsamlı değişiklikler yolunda olduğunu vurguladı.

    Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
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