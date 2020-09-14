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    14.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Libya’dan Türk enerji şirketlerine çağrı

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya’daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını ve bu konuda daha fazla pay almaları gerektiğini vurgulayarak, “Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya’ya davet ettiler” dedi.

    Libya’dan Türk enerji şirketlerine çağrı

    Karanfil, AA’ya yaptığı açıklamada, Libya’da gaz ve petrol çıkarma maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemlerde Türk şirketlerinin Libya’da petrol ve doğal gaz çıkarması adına adım atılmasını beklediklerini söyledi. Libya Petrol ve Gaz Konseyi yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Karanfil, şunları söyledi:

    35 Türk şirketi

    “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’mız Fatih Dönmez, haziran ayında Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirlediklerini, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan sürecinin devam edeceğini, 3-4 ay içerisinde sismik aramalar neticesinde alan belirleneceği müjdesi vermişti. Biz de DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya’daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını ve bu konuda daha fazla pay almaları gerektiğini vurgulayarak, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya’ya davet ettiler.”

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