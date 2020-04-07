BİST92.0710EURO7,31-0,14USD6,77-0,16ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Limon ihracatı izne bağlandı
    ABONE OL
    07.04.2020 - 01:51 | | DHA

    Limon ihracatı izne bağlandı

    Gelen son dakika haberine göre; Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Limon ihracatı izne bağlandı

     

    Limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olmasına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan tebliğde şu ifadeler yer verildi:

    "Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2. ve 3. maddelerine dayanılarak hazırlanırken ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 tarihine kadar uygulanacak. Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek."

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz

    Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan biziz

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Sinop'ta sağlık çalışanlarına tepki çeken yazı! 'Ayrımcı tavrınız...'

    Sinop'ta sağlık çalışanlarına tepki çeken yazı! 'Ayrımcı tavrınız...'

    Sıradaki Haber