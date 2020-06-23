Linyit Nedir, Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Türkiye'de pek çok farklı yerde hala yoğun şekilde çıkarılan Linyit, özellikle kömür kaynaklı şekilde değerlendirilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hemen hemen her yerinde çıkarılan bir kaynak olarak dile getirmek mümkün. Enerji açısından pek çok farklı fabrika için çok ciddi bir madde olarak öne çıkmaktadır.



Linyit Özellikleri



Fosil bir yakıt olarak Linyit enerji şeklinde kullanılmaktadır. Enerji açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Kömür kadar çok güçlü olmasa bile linyit yakıt noktasında oldukça güçlüdür. İçeriğinde yoğun şekilde kül ve nem barındırır. Buna rağmen yer kabuğunda çok fazla bulunması sebebiyle dünyanın pek çok güçlü ülkesi için enerji noktasında önemli bir yer tutuyor. Termik santraller başta olmak üzere birçok farklı alanda enerjinin hammaddesi şeklinde tanımlanır.



Yer kabuğundan kolayca çıkarma imkanı veren Linyit, Türkiye'nin pek çok farklı noktasından hala çıkarılmaya devam ediliyor. Özellikle yeryüzünde miktar olarak çok fazla bulunması sebebiyle, enerjinin önemli bir bölümünü karşılama noktasında ciddi bir olanak tanımaktadır. Diğer taraftan kömür yakıtı olarak en alt sırada yer aldığını söylemek mümkün. Ancak yine de en çok kullanılan enerji ham maddelerinden biri olarak da değerlendirilmektedir.



Linyit Hangi Alanlarda Kullanılır?

Türkiye'de yeraltı zenginliği açısından önemli olan linyit, enerji noktasında en çok kullanılan hammadde kaynaklarından biridir.



-Termik santralleri,

- Isınma,

- Yağ ve Akaryakıt,

- Asfalt,

- Parafin,

- Sanayi,

- Katran,

- Elektrik enerjisi,



Bu gibi alanlarda önemli bir potansiyel teşkil eden en güçlü enerji hammaddeleri arasında Linyit gelmektedir. Aynı zamanda her geçen gün kullanım alanı açısından daha da geniş bir yelpazeye yayılmaya devam ediyor. Özellikle günümüze soba ve kaloriferler için ısınma noktasında çok önemli bir yer altı kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Sektörel bazda ise termik santrallerin yakıtı konusunda oldukça önemlidir.