Litvanya ile ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Litvanya'nın muadil kuruluşu Enterprise Lithuania tarafından düzenlenen Litvanya-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilk Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü'ne (JETCO) imza attıklarına dikkati çekerek, anlaşmanın ve iş forumunun Türkiye ve Litvanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından bir basamak olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de yüksek büyüme ve inovasyon kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Pekcan, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşullarda iki ülkenin ortak projelerde iş birliği yapmasını son derece önemli gördüklerini vurguladı.

Pekcan, Türkiye'de genç ve iyi eğitilmiş iş gücünün bulunduğuna dikkati çekerek, "Litvanya ile toplam ticaret hacmimiz 562 milyon dolar, gerçekten çok az. Bunu ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Daha sonra da limitleri iki ülke iş insanları arasındaki ortak çalışmalar belirleyecek. " ifadesini kullandı.

"Litvanya'daki start-up programlarına 19 Türk firması başvurdu"

Hizmet ticareti ve yatırımlarda iş birliği imkanlarının çok fazla olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Litvanya, inovasyon, teknoloji, FinTech, iletişim ve bilgi teknolojilerine yatırım yapan ve başarılara imza atmış bir ülke. Bu anlamda söz konusu alanlardaki iş birliklerine son derece önem veriyoruz. Litvanya'daki start-up programlarına 19 Türk firması başvurdu. Bunlardan 10'u onaylanmış durumda. Bu konuda da Bakanlık olarak kendileriyle iş birliği yapmaya ve firmalarımızı desteklemeye hazırız."

"Litvanya, Baltık ülkelerine ulaşmak için hub olarak görülebilir"

Bakan Pekcan, Litvanya ile turizm sektörü iş birliğinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, burada sağlık turizminin de ön plana çıkması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında başarılı sonuçlar aldığını, oldukça rekabetçi fiyatlarla kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Pekcan, "Litvanyalı temsilcilerin sağlık problemleri olsun istemeyiz ama olursa en kolay ve hızlı çözümün Türkiye'de olduğunun altını çizmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye açısından Litvanya'nın, gıda ve perakende sektörlerinde Baltık ülkelerine girişte bir hub, giriş kapısı olarak görülebileceğini dile getirerek, bu açıdan da büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ikinci sırada bulunduğunu anımsatan Pekcan, "Şu ana kadar 10 binin üzerinde, toplamda 400 milyar dolarlık proje üstlenilmiş durumda. Litvanya'da da birçok altyapı, liman projesi, Viking Train, Baltık Demiryolu Projesi, Vilnius Havaalanının yenilenmesi projesi var. Burada da Türk müteahhit firmalarımızın da Litvanyalı firmalarla iş birliği içinde çok başarılı işler gerçekleştirebileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak Litvanya iş dünyasına her zaman kapılarının açık olduğunu ifade ederek, iki ülke iş hacminin artırılması için iş konseylerinin lokomotif görevi göreceğine inandığını vurguladı.

"Firmalar için iş dostu bir yatırım ortamı sunuyoruz"

Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas da Litvanya ve Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomiler olduğuna dikkati çekerek, firmalar için iş dostu bir yatırım ortamı sunduklarını söyledi.

Vaiciunas, yeni iş birliği fırsatlarını araştırmak istediklerinin altını çizerek, FinTech ve start-up alanlarında başarı hikayelerine imza attıklarını belirtti.

İş ortamında esnek olabilmek için önemli adımlar attıklarını dile getiren Vaiciunas, "Litvanya, Türk şirketleri için Baltık ülkelerine daha geniş alanlara yayılabilmek için bir sıçrama tahtası, Türk şirketleri için açılan bir kapı olabilir. Türkiye de Litvanya için Asya ülkelerine açılan bir kapı olabilir. Aslında bu aradaki açığı kapatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İki ülke ekonomi dünyasının birbirini daha da tanımaya ihtiyacı var"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke ekonomi dünyasının birbirini daha da tanımaya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Litvanya'nın finansal teknolojiler anlamında Avrupa'nın önde gelen bir ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Olpak, Litvanya'nın Ar-Ge altyapısı ve bilişim vadilerine de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatarak, bu potansiyelin Türk iş adamlarınca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer de Litvanya'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Forum kapsamında DEİK ve Enterprise Lithuania arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Pekcan, Litvanya-Türkiye İş Forumu'nun ardından Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jaroslav Narkeviç ile de bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi.