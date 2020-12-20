Lojistik sektörü kadın platformu Türkiye’de

Başkan Berna Akyıldız düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu göstermek olacak.”

Toplantıya CILT International Başkanı Dato Radzak Malek, WiLAT Global Başkanı Gayani De Alwis ve WiLAT Global Ortadoğu Başkanı Nadia Abdul Aziz de konuşmacı olarak katılıp Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 12’sini lojistik sektörünün oluşturduğuna ve ülkenin lojistik ve taşımacılık dünyasındaki önemine dikkat çekti.