20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Lojistik sektörü kadın platformu Türkiye’de
1919 yılında Londra’da kurulan, lojistik ve taşımacılık sektörünün 101 yıllık lider sivil toplum derneği olan CILT Chartered Institute of Logistics and Transport’un kadın kanadı WiLAT Women in Logistics and Transport, Türkiye’de kuruldu. WiLAT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız liderliğinde, sektörün tüm katmanlarında söz sahibi olan 12 kadın ile kurulan WiLAT Türkiye’nin kuruluş toplantısı Kovid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak organize edildi.
Başkan Berna Akyıldız düşüncelerini şöyle dile getirdi:
“Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu göstermek olacak.”
Toplantıya CILT International Başkanı Dato Radzak Malek, WiLAT Global Başkanı Gayani De Alwis ve WiLAT Global Ortadoğu Başkanı Nadia Abdul Aziz de konuşmacı olarak katılıp Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 12’sini lojistik sektörünün oluşturduğuna ve ülkenin lojistik ve taşımacılık dünyasındaki önemine dikkat çekti.