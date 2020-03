Londra konut piyasası İstanbul’da konuşuldu

Toplantıda Brexit ardından İngiltere’deki gayrimenkul piyasasına genel bir bakış sunulurken, özelde ise Londra’daki mevcut ve gelecek öngörüleri değerlendirildi. Buna göre, Londra gayrimenkul piyasası 2019’da önceki yıla göre yüzde 9.8’lik bir düşüş yaşasa da mevcut dönemde ivmelenme görülüyor. Bu düşüşün diğer taraftan ise Londra’dan yeni gayrimenkul alımını desteklediği belirtiliyor.



% 15 artış



Verilen bilgiye göre bölgede her yıl 66 bin yeni konut ihtiyacı olsa da yıllık ortalama 40 bin konut yapılabiliyor. Şehrin piyasasında yeni konut ihtiyacı için daha çok Londra’nın dışındaki alanlar değerlendirilirken, pek çok kentsel dönüşüm projesi de gerçekleştirilebiliyor.



Toplantı, GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker, Knight Frank Küresel Pazarlar Londra Temsilcisi Logan Cordy ve The Brentford Projesi Satış Yetkilisi John Wood’un ve Ballymore Group Türkiye yetkilisi Lucca Garrat’in katılımıyla yapıldı.



Dönüşüm projesi



Meltem Türker, Londra’nın global pazarda liderliğini koruduğunu ve yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getirdi. Logan Cordy ise, İngiltere’de 2020-2024 yılları arasında kümülatif olarak ev satış fiyatlarında yüzde 15, kira gelirlerinde ise yüzde 10 artış beklendiğini belirtti.



Toplantıda Batı Londra’nın yeni yatırım merkezlerinden Brentford bölgesinin dönüşüm projelerinden The Brentford Project’in de tanıtımı yapıldı. Proje ile ilgili bilgi veren Lucca Garratt, “Londra merkeze 25, Heathrow Havaalanına 15 dk mesafede yer alan Brentford, ulaşım açısından zengin alternatiflere sahip kilit bir lokasyonda yer alıyor. Dünyaca ünlü 300 dönümlük Kew Bahçeleri’ne ve 200 dönümlük Syron parka da komşu olan projemizde 876 konut, 50 ticari ünite yeri alıyor. Fiyatlar 360 bin pounddan başlarken, ödemenin yüzde 80’i anahtar teslimde yapılıyor. Çeşitli mortgage imkânları da yer alıyor” dedi.





Yeni vergi geliyor



11 Mart’ta yeni bütçe görüşmeleriyle birlikte İngiltere’de konut alımı yapmak isteyen yabancılara yeni vergiler geleceğini belirten Logan Cordy, gözde bir pazar olan Londra’nın değerinin korunması için bu yola gidildiğini, yatırımcıların özellikle bu günleri daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.