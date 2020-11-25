MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri LPG ithalatı eylülde yüzde 1,3 azaldı
ABONE OL
25.11.2020 - 11:14 | | AA

LPG ithalatı eylülde yüzde 1,3 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 271 bin 771 ton oldu.

LPG ithalatı eylülde yüzde 1,3 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan, Norveç, Mısır, İsviçre, Singapur, Hırvatistan ve Arnavutluk oldu.

LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 azalarak 271 bin 771 tona geriledi. İthalattaki azalışta, iç piyasadaki satışlarda yaşanan düşüş etkili oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise 42 tondan 4 bin 885 tona yükseldi. İhracat, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Türkiye Serbest Bölgesi ve Singapur'a yapıldı.

LPG üretimi de eylülde yüzde 6,8 azalışla 92 bin 770 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde 286 bin 318 ton otogaz, 62 bin 629 ton tüplü LPG ve 6 bin 821 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, eylülde toplam LPG satışı yaklaşık 355 bin 769 ton olarak gerçekleşti. Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 4,8, dökme LPG satışı yüzde 3,8 ve tüplü LPG satışı yüzde 3,1, azaldı. İç piyasada LPG satışları da yüzde 4,5 düştü.

Söz konusu ayda, yüzde 80,5 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile tüplü LPG, yüzde 1,9 ile dökme LPG izledi.

Son dakika... Kuyumcular bile sahte altını anlamadı! 10 kuyumcu...Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Üsküdar’da dolandırıcılar sıralı kuyumcuların olduğu caddeyi mesken tuttu. Teker Teker gezdikleri yaklaşık 10 kuyumcuya ellerindeki sahte gramseleri sattı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever’in özel haberi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kağıthane'de korkutan yangın! 2 çocuğu mahalleli kurtardı

Kağıthane'de korkutan yangın! 2 çocuğu mahalleli kurtardı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Oğlunun acısına kalbi dayanmadı

Oğlunun acısına kalbi dayanmadı

Sıradaki Haber