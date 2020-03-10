BİST103.5240EURO6-0,44USD6,150ALTIN331,211,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Lübnan’da kamu borcu ödenemedi
    ABONE OL
    10.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Lübnan’da kamu borcu ödenemedi

    Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Lübnan’ın dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

    Lübnan’da kamu borcu ödenemedi

    Diyab, Lübnanlılara seslendiği televizyon konuşmasında, Lübnan’ın 2020’de toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart’ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını belirtti.

    Lübnan’ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti. Diyab, AA’nın haberine göre, “Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda” ifadesini kullandı.

    Lübnanlıların yüzde 40’ından fazlasının önceki politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini aktaran Diyab, ülkesinin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacağını ifade etti.

    3 ayrı eurobond

    Borçları ödemeyi askıya alma kararının yoğun ve dikkatli çalışmaların ardından alındığını ve bu kararı alırken vatandaşlarının çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını anlatan Diyab, Lübnan’ın yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan bir ülke olduğunu ancak halihazırda borçlarını zamanında ödeme gücü bulunmadığını dile getirdi.

    Lübnan’ın, 1.2 milyar dolar, 2.7 milyar dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Bunlardan ilk kısmının vadesi 9 Mart’ta, ikincisi nisanda, üçüncüsü de bu yıl içinde doluyor.

     

    Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango sonuçları açıklandı MPİ bilet sorgulama (9 Mart)

    Milli Piyango sonuçları açıklandı MPİ bilet sorgulama (9 Mart)

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber