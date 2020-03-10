Lübnan’da kamu borcu ödenemedi

Diyab, Lübnanlılara seslendiği televizyon konuşmasında, Lübnan’ın 2020’de toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart’ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını belirtti.

Lübnan’ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti. Diyab, AA’nın haberine göre, “Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda” ifadesini kullandı.

Lübnanlıların yüzde 40’ından fazlasının önceki politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini aktaran Diyab, ülkesinin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacağını ifade etti.

3 ayrı eurobond

Borçları ödemeyi askıya alma kararının yoğun ve dikkatli çalışmaların ardından alındığını ve bu kararı alırken vatandaşlarının çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını anlatan Diyab, Lübnan’ın yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan bir ülke olduğunu ancak halihazırda borçlarını zamanında ödeme gücü bulunmadığını dile getirdi.

Lübnan’ın, 1.2 milyar dolar, 2.7 milyar dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Bunlardan ilk kısmının vadesi 9 Mart’ta, ikincisi nisanda, üçüncüsü de bu yıl içinde doluyor.