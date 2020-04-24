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    HaberlerEkonomi Haberleri Lufthansa'nın ilk çeyrekte gelirleri azaldı
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    24.04.2020 - 08:44 |

    Lufthansa'nın ilk çeyrekte gelirleri azaldı

    Lufthansa'nın ilk çeyrekte gelirleri yüzde 18 azaldı.

    Lufthansa'nın ilk çeyrekte gelirleri azaldı

    Almanya'nın bayrak taşıycı hava yolu şirketi Lufthansa, 2020 ilk çeyrekte gelirlerinin yüzde 18 azalarak 6,4 milyar euroya gerilediğini, sadece Mart ayında gelirlerinin yüzde 47 azalarak 1,4 milyar euro olduğunu bildirdi.

    2019 ilk çeyrekte gelirler 7,8 milyar euro seviyesindeydi. Lufthasa'nın faiz ve vergi öncesi zararı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 336 milyon eurodan 1,2 milyar euro seviyesine yükseldi.

    Likiditesinin hali hazırda 4,4 milyar euro olduğunu ve önümüzdeki aylarda ciddi şekilde azalmasının beklendiğini de belirten Lufthansa, devletten ek destek için görüşmeler yürütmekte olduklarını vurguladı.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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