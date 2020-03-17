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    HaberlerEkonomi Haberleri Lüks otomobil yarı fiyatına satılıyor!
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    17.03.2020 - 10:53 | | İHA

    Lüks otomobil yarı fiyatına satılıyor!

    İstanbul’da 520 bin TL değerindeki Porsche marka otomobil icradan yarı fiyatı olan 260 bin TL’den satışa çıkarılacak.

    Lüks otomobil yarı fiyatına satılıyor!

    520 bin TL değerindeki 41 V 00451 plakalı 2012 Model Porsche marka Panamera model spor otomobil icradan yarı fiyatı olan 260 Bin TL’den satışa çıkacak. Şartnamede aracın siyah renkte, dizel ve sunrooflu olduğu belirtilirken, aracın anahtar ve ruhsatının olmadığı da belirtilmiş.

    20 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da satışa çıkacak olan aracın durumunun iyi olduğu da şartnamede yer alırken, hiçbir hasar ve kasko kaydının bulunmadığı da belirtilmiş.

    İcra uzmanı Caner Çakı, satılacak olan araç hakkında bilgiler vererek, “Şartnameye baktığımızda araç ile ilgili ayrıntıları görebiliyoruz. Özellikle vurgulamak istediğim bir konu da aracın anahtar ve ruhsatının olmayışıdır. İhaleye girecek olanlar anahtar ve ruhsatı yok diye endişe ediyorlar fakat endişe edilecek bir durum yok. Çünkü icradan satılan araçlarda yapılan ihale sonrası alacakları evraklarla gidip aracın ruhsatını kolaylıkla çıkartabilirler. Aynı şekilde anahtarı da yaptırabilirler ve aracı sorunsuz kullanabilirler. İcradan alınan araçlarda bu gibi durumlarda alıcılar hiçbir şekilde mağdur edilmez ve gereken evrakların çıkartılması için gerekli düzenlemeler mevcuttur. Aracın genel durumuna baktığımızda hasar ve kasko kaydının bulunmadığı görünüyor yine şartnamede kaporta durumunun iyi olduğu da ifade edilmiş. Araçta plakanın bulunmadığına da değinilmiş, yukarıda belirttiğim gibi ruhsat çıkartma için geçerli olan işlemler, plaka çıkartırken de geçerli olacaktır” dedi.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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