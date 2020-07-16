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    16.07.2020 - 09:35 | | AA

    Maden sahaları ihale edilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 3 adet 4. grup maden sahası ihale edilecek.

    Maden sahaları ihale edilecek

    Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

    Buna göre, Hakkari'de 4. grup kurşun-çinko maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla, Mersin'de 4. grup kuvars kumu maden sahası da ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

    İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, Maden Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 16 Temmuz'dan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

    Ayrıca, 1 adet 4. grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 20 Ağustos saat 14.00'te ihalesi yapılacak.

    Küçük alan olarak belirlenen sahalara ilişkin liste, MAPEG internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

    Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13.30-14.00 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

    Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

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