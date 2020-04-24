Mahmut Tuncer'e 165 bin lira! 'Rızam yok' dedi...
Mahmut Tuncer, kendisiyle özdeşleşmiş sözleri ve fotoğraflarını izinsiz şekilde bebek zıbını, telefon kılıfı, kupa, saat ve tişört gibi ürünlere bastırıp sattığı iddiasıyla Orbital Teknoloji Bilişim şirketine açtığı davayı kazandı. Şirket sanatçıya tazminat ödeyecek.
Mahmut Tuncer’in 4 yıl önce açtığı davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Mahmut Tuncer’in halay üzerine söylemiş olduğu sözler kendisiyle bütünleşmiştir. Davalı şirket, buldumbuldum.com sitesinde Tuncer’in izni olmadan, ona ait fotoğraf ve slogan haline gelen cümlelerle ürün satış yaparak 2016 yılından beri haksız kazanç sağlamaktadır.”
MAHKEME HAKLI BULDU
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre karar duruşmasında Mahmut Tuncer’i haklı bulan mahkeme, 150 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davalılar tarafından piyasaya sürülmemiş ürün varsa satışının önlenmesine hükmetti.
HALAY KOMUTANI
Söz konusu ürünlerde Mahmut Tuncer’in “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay sizi her yere”, “Bana bir mendil verenin kırk yıl halay başı olurum”, “Sen benimle halay mı ediyorsun”, “21. Halay Komutanı”, “Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo” gibi sözleri yer alıyor.