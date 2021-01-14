Makarna üreticileri ihracatta artış hedefliyor

Uysallı, AA muhabirine, 2020'nin başından itibaren etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretim, tedarik zinciri ve lojistiği olumsuz etkilediğini söyledi.

Makarna sektörünün bu süreçte öne çıktığını anlatan Uysallı, "Artan taleple market raflarında en fazla rağbet gören gıdalardan birisi makarna olurken, üretimlerini kesintisiz sürdüren makarna üreticisi firmalar, yeterli ürünü, zamanında ve eksiksiz olarak tüketiciye sundu. Aynı zamanda ihracatını da artırmayı başararak yüz akı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl makarna sektörünün iç pazarda ihtiyacı karşılarken, ihracatını da artırmayı başardığına işaret eden Uysallı, "Ülkemizin makarna ihracatı, 2020'nin 11 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 14,2 artışla 1,34 milyon tona çıkarken, ihracat karşılığı elde edilen döviz tutarı yüzde 24,4 artarak 694 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde ihracat artışının ihracat birim fiyatına sınırlı yansıdığına dikkati çeken Uysallı, geçen yıl ton başına 476 dolar olan 11 aylık ortalama ihracat birim fiyatının 518 dolara yükselmesine rağmen, durum buğdayı fiyatları göz önüne alındığında ihracat fiyatının yeterince artmadığını dile getirdi.

Uysallı, geçen yıl ihraç fiyatının, yine hak ettiği seviyeye ulaşamadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen insanımızın ihtiyaçlarını karşılayan ve ihracatını artırmayı başaran sektörümüz, katma değerli ihracat ve marka konusunda yine sınıfta kaldı. İhracatta katma değerli üretim ve markaya önem vermezsek, sistem de bunu desteklemezse, durum buğdayı gibi önemli bir değerimi düşük ihraç fiyatlarından dışarıya transfer etmeye devam ederiz. Bu yüzden bir an önce ihracatta Türk makarnası imajını daha da güçlendirecek adımlar atmalı ve kapasite doldurma kaygısıyla düşük fiyatlara ihracat yapmanın önüne geçmeliyiz. Bu yıl makarnada ihracat birim fiyatlarının yükselmesini ve bu sayede ekonomiye katkısının artmasını hedefliyoruz."

Sektörü olumlu bir yıl bekliyor

Uysallı, 2020'de gerçekleşen yüksek rekoltenin, 2021 hedeflerine ulaşma açısından olumlu olduğuna işaret ederek, "Bu yıl da rekoltede büyük bir sıkıntı yaşanmaz ve genel ekonomiyi sarsacak olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa, iç pazar ve ihracat açısından sektörü olumlu bir yıl bekliyor." dedi.