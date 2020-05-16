‘Makul’ olmayan bankalara BDDK’dan koronavirüs cezası

BDDK, bankalara yapılan uyarıların ardından savunmalarının değerlendirilmesi sonucunda 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uyguladı.



AA’nın bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre idari para cezası uygulamalarında salgın döneminde makul tutum ve yaklaşımın dışına çıkan işlemler öne çıkıyor.



Talep karşılanmadı



Kaynaklara göre, BDDK, idari para cezalarında öteleme veya yapılandırma taleplerindeki haksız uygulamalara dikkati çekiyor.

Kaynaklar, 30 günden az gecikmesi bulunduğu halde müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerinin karşılanmadığını belirtti.

Öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde balon ödeme yoluyla tahsilinin öngörülmesi de idari para cezasına tabi uygulamalar arasında gösterildi.



Müşteriye ertelenecek taksitler için ayrı bir ödeme planı sunulması veya taksitin eşit taksitlere yayılması gibi seçenekler sunmayan bankalar da idari para cezasıyla karşılaştı.



Bankacılık kaynaklarına göre 15 bankaya verilen 19 milyon 650 bin TL idari para cezasında müşteri ayrımı uygulamaları da yer alıyor.



Emekliye bile...



Kaynaklar, maaşını PTT’den alan emekli müşterilere kullandırılan kredilerin, KGF kefaletli, KOSGEB ve/veya diğer teşvikli kredilerin öteleme ya da yapılandırma taleplerinin kategorik olarak karşılanmadığı görülen bankalara idari para cezası uygulandığını belirtti.