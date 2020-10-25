Maliye’de kritik atamalar

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem atanırken, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı, Rize Ardeşen’in AK Partili eski belediye başkanı Hakan Gültekin oldu.

Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli birimlerine yaptığı atamalara ilişkin kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Yalçın Yalçınkaya getirildi.



Önemli görevler



Hayrettin Kurt’tan boşalan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’ne Hakan Güzel, Risk Analizi Genel Müdürlüğü’ne Soner Korkmaz, Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne Yunus Elitaş, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Mustafa Koç, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Ali Mercan Aydın, Celalettin Sıvacı ve Ferhat Aydoğdu, Muhasebat Genel Müdür yardımcılıklarına Serkan Yüceer ve Ömer İyigün, Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcılıklarına Selçuk Taşkıran, Ahmet Yener ve Selçuk Sevinç, Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Bekir Sıddık Adıbelli atandı.



Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine İdris Şenyurt, 1. Hukuk Müşavirliği görevine Neslihan Beşli Göksel, daire başkanlıklarına ise Abdullah Karaboyacı, Ahmet Kurt, İsmail Kılınçarslan ve Murat Üstün getirildi.