Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır? Üretim Maliyeti En Basit Nasıl Hesaplanır?

Maliyet hesaplama işlemlerinde ürün, işçi ve makine giderleri detaylı olarak hesaplanmalıdır.



Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?



Maliyet hesaplarının iki türü bulunuyor. Bu türler, sabit gider maliyetleri ve değişken gider maliyetleridir. Ürünün maliyet hesabı bazı yollarla yapılabilir. Maliyet hesabı kar edilecek oranı ortaya çıkarır. Bir ürünü satın almak için harcanan para maliyet olarak bilinir. Maliyetin üstüne bir tutar eklenerek ürün satışı gerçekleştirilir. Maliyet ile ürünün satıldığı fiyat arasındaki net kazançtır.



Maliyet işlemleri her ne kadar kolay görülse de sanıldığı kadar kolay değildir. Elinizde olan ürünü bir makine tarafından işleniyor ve makineyi yöneten bir işçi bulunuyor. Diğer işçi de ilave olarak ürüne montaj işlemlerini gerçekleştiriyor. Seçilen üründe plastik ve çelik malzemeleri kullanılıyor. 2 yönetici ve çaycı gibi kişiler bulunuyor.



Malzeme maliyeti, çalışanların maliyeti ve makine maliyeti bulunuyor. Tüm bu maliyetler bir araya getirildiğinde, ürünün oluşması için ihtiyaç duyulan para ortaya çıkıyor. Bu sayede ürünün tamamlanması sonucunda maliyet belli oluyor.



Üretim Maliyeti En Basit Nasıl Hesaplanır?



Üretim maliyeti hesaplama işlemleri titizlikle ve dikkatle yapılması gerekir. Maliyet hesaplarının yanlış yapılması birçok konuda zarar verir. Bilgisi olan ve sürekli olarak maliyet yapan kişiler bu hesapları yapması önemli bir konudur. Maliyet hesaplama konusunda birçok eğitim bulunuyor.



Detaylı olarak ürün maliyeti hesaplanması için öncelikle aylık olarak üretilen ürün adetini bilmek gerekiyor. Eğer ürünlerde makine kullanılıyorsa, makinenin saatlik çalışma maliyetini hesaplamak gerekir. Maliyet hesaplanırken ürün hazırlama malzemelerinin varsa firesi de hesaplanmalıdır.