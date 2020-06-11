Manipülatörler SPK kıskacında

Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin gözetim ve denetim faaliyetlerinin, SPK ve Borsa İstanbul tarafından bütüncül bir anlayışla, koordineli ve günlük bazda yürütüldüğünü anlatan Taşkesenlioğlu, “Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz” dedi.



Taşkesenlioğlu, SPK’nın denetim faaliyetleri çerçevesinde, “Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)” ve “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu (Bilgi Suistimali)” kapsamında 2019 yılında 158 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uyguladığını, 159 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu ve 72 kişi hakkında toplam 24 milyon 102 bin 387 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini kaydetti.



‘Mesaj’a dikkat



SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, “2020 yılının ilk beş ayında ise, 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandı. 43 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulurken, 62 kişiye 37 milyon 685 bin 12 TL tutarında idari para cezası tesis edildi” dedi.

Taşkesenlioğlu yatırımcıları, haklarında daha önce SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yönlendirilmemeleri konusunda uyardı.



Özellikle sosyal medya ortamında, yetkisiz kişilerin yatırım tavsiyesinde bulunarak yatırımcıları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine bu alanı mercek altına alıp ceza ve tedbirlerle denetimleri sıkılaştırdıklarını vurgulayan Taşkesenlioğlu, denetimlerden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyeliklerle insanların yanlış yönlendirildiğini belirterek bu grupların da mercek altına alındığını söyledi.