Manipülatörlere dikkat! Borsa yükselirken nasıl yatırım yapılmalı? Uzman isim yeni yatırımcıları uyardı

Dünya borsaları dün hızlı bir şekilde değer kaybederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yeniden devreye girerek havanın pozitife dönmesini sağladı. Küresel piyasalarda negatif hava dağılırken, küresel piyasalara göre zaten güçlü duran Borsa İstanbul güne küresel piyasalardan aldığı destekle sert yükselişle giriş yaptı. Endeks piyasa kapanışına yakın saat 17:46 itibariyle %1.74 oranında yükselişle 111.464 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1,5 Milyonu aşarken akıllara yeni yatırımcıların "Borsa yükselirken nasıl yatırım yapılmalı? Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?" gibi sorular geldi. Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner yatırımcılar için kritik bu soruları yanıtladı.

"UZUN VADELİ TAŞINABİLECEK HİSSELERE ANALİZLERLE YÖNELMELİ"

Borsadaki yatırımcı sayısında son dört ayda yüzde 20'lik bir artış olduğuna dikkat çeken Doğaner, faizlerin gerilemesi, ve yatırımcının dövize doymasıyla yatırımcının borsaya yönelmesine neden olduğunu savundu. Doğaner, yatırımcıların son dönemde ne alırsa kazandığını ifade ederek artık seçici olmak gerektiğini ifade etti.

Borsaya giren bilinçsiz yeni yatırımcılardan faydalanmak isteyen manipülatörler olduğunun altını çizen Doğaner, "Bu kişilerin önce kendisinin bir hisse senedinde pozisyon alıp, sonra bu hisse senedini sosyal medyada tavsiye ediyor" dedi. Bilinçsiz yatırımcının bu durumda zarara uğramasının muhtemel olduğunu vurgulayan Doğaner, yatırımcıların uzun vadeli taşıyabileceğini hisselere analizlerle yönelmesi gerektiği yorumunu yaptı.