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    16.06.2020 - 21:13 |

    Manipülatörlere dikkat! Borsa yükselirken nasıl yatırım yapılmalı? Uzman isim yeni yatırımcıları uyardı

    Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 1,5 Milyonu aşarken akıllara yeni yatırımcıların “Borsa yükselirken nasıl yatırım yapılmalı? Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?” gibi sorular geldi. Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner yatırımcılar için kritik bu soruları yanıtladı.

     

    Dünya borsaları dün hızlı bir şekilde değer kaybederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yeniden devreye girerek havanın pozitife dönmesini sağladı. Küresel piyasalarda negatif hava dağılırken, küresel piyasalara göre zaten güçlü duran Borsa İstanbul güne küresel piyasalardan aldığı destekle sert yükselişle giriş yaptı. Endeks piyasa kapanışına yakın saat 17:46 itibariyle %1.74 oranında yükselişle 111.464 puandan işlem gördü.

    Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1,5 Milyonu aşarken akıllara yeni yatırımcıların "Borsa yükselirken nasıl yatırım yapılmalı? Borsada yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?" gibi sorular geldi. Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner yatırımcılar için kritik bu soruları yanıtladı.

    "UZUN VADELİ TAŞINABİLECEK HİSSELERE ANALİZLERLE YÖNELMELİ"

    Borsadaki yatırımcı sayısında son dört ayda yüzde 20'lik bir artış olduğuna dikkat çeken Doğaner, faizlerin gerilemesi, ve yatırımcının dövize doymasıyla yatırımcının borsaya yönelmesine neden olduğunu savundu. Doğaner, yatırımcıların son dönemde ne alırsa kazandığını ifade ederek artık seçici olmak gerektiğini ifade etti.

    Borsaya giren bilinçsiz yeni yatırımcılardan faydalanmak isteyen manipülatörler olduğunun altını çizen Doğaner, "Bu kişilerin önce kendisinin bir hisse senedinde pozisyon alıp, sonra bu hisse senedini sosyal medyada tavsiye ediyor" dedi. Bilinçsiz yatırımcının bu durumda zarara uğramasının muhtemel olduğunu vurgulayan Doğaner, yatırımcıların uzun vadeli taşıyabileceğini hisselere analizlerle yönelmesi gerektiği yorumunu yaptı.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (16 Haziran 2020) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.
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