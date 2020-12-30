MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Market otoparkında araç şarj istasyonu
ABONE OL
30.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Market otoparkında araç şarj istasyonu

Sabancı Holding’in iki markası Enerjisa Enerji ile CarrefourSA’nın yaptığı iş birliği kapsamında İstinye CarrefourSA Hiper, Anadoluhisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otoparklarında Eşarj istasyonları faaliyete başladı.

Market otoparkında araç şarj istasyonu

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ve CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, İstinye CarrefourSA Hiper otoparkına kurulan Eşarj istasyonunun tanıtım toplantısına katıldı.

Murat Pınar, “İleride büyüyecek bir projeden bahsediyoruz. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak” diye konuştu. Kartallıoğlu da “Yeni neslin Sabancısı” vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirecek doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:

“Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde artıracağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Sıradaki Haber