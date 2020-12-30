Market otoparkında araç şarj istasyonu

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ve CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, İstinye CarrefourSA Hiper otoparkına kurulan Eşarj istasyonunun tanıtım toplantısına katıldı.



Murat Pınar, “İleride büyüyecek bir projeden bahsediyoruz. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak” diye konuştu. Kartallıoğlu da “Yeni neslin Sabancısı” vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirecek doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:



“Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde artıracağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”