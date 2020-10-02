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    HaberlerEkonomi Haberleri Marmara'da palamut bolluğu
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    02.10.2020 - 13:02 | | AA

    Marmara'da palamut bolluğu

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor.

    Marmara'da palamut bolluğu

    Hal sorumlusu Özcan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık haline eylül ayında getirilen palamut miktarının geçen senenin aynı ayına kıyasla arttığını, 650 çiftten 145 bin 137 çifte çıktığını söyledi.

    Hamside ise büyük düşüş yaşandığını belirten Ateş, "Geçen yıl eylülde 22 bin 300 kasa olarak kayıtlara geçen haldeki hamsi miktarı, 3 bin 389 kasaya geriledi. Uskumru yine tezgahlarda yerini alamazken, sardalya 9 bin 600 kasadan 12 bin 434 kasaya çıktı." diye konuştu.

    Balıkçı esnafından Cem Tecimen de palamutların kiloluk olmaya başladığını, fiyatlarında 10-12,5 lira arasında değiştiğini ifade etti.

    Palamudun yağlanmaya başladığını aktaran Tecimen, "Izgarası lezzetli olur ve şimdi lakerda zamanı. Vatandaşlar gönül rahatlığı ile lakerda yapabilirler. Sardalyanın kilosu 20 lira, iri Marmara hamsisi tezgahlarımızda yer alıyor, onun da kilosu 20,25-30 lira arasında değişiyor." dedi.

    Balıkçı esnafından Haşim Özyıldırım ise tezgahlarından bir kilo et parasına 3,5 kilogram ağırlığında 5 palamut alınabileceğini söyledi.

      6 yaşındaki çocuğun eline dolu silahı verdiSultangazi'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
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