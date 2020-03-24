Maske üretene ileri girişimci desteği

Kovid-19 salgını maskeye talebi artırdı. Maske üretsem devlet destek verir mi?

KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destekleri, Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılmasını sağlıyor. Bu program girişimleri düşük, orta ve yüksek teknoloji olarak kategorize ediyor ve ona göre destekliyor. Maske üretimi de KOSGEB’in bu konuda duyurduğu listede yer alıyor. Şirket kuruluşunda 10 bin lira hibe, 100 bin liraya kadar makine teçhizat ve 40 bin liraya kadar performans desteği bu üreticilere sağlanıyor.

KOSGEB, İleri Girişimcilik Destekleri Programında yer alan faaliyet konularını listeler haline açıklamış durumda. Maske üretimi de bu listelerde, “Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı” başlığıyla yer alıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen girişimcilerin yerine getirmesi gereken şartlar ise şöyle:

KOBİ Bilgi Sistemi’ne ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak.

İŞGEM ya da TEKMER’de ileri girişimcilik eğitimini tamamlamak.

İşletmenin desteğe başvuru tarihinden önceki son bir yılda kurulmuş olması.