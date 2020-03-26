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    HaberlerEkonomi Haberleri Maske üreticisine destek verilecek
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    26.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Maske üreticisine destek verilecek

    Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığı, Kovid-19 ‘a karşı KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere kalkan olacak üç ayaklı bir planı devreye soktu.

    Maske üreticisine destek verilecek

    Planın ayrıntılarını paylaşan Bakan Mustafa Varank, şu bilgileri verdi:

    “Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyuruluna kadar KOSGEB’in Teknoyatırım Destek Programından faydalanabilecek. İşletmeler projelerini hazırlayacaklar. Bu projelere, 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun 4.2 milyon lirası geri ödemeli olacak.”

    Paketin bir başka ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, “KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik” dedi.

    KOSGEB’in çeşitli programları aracılığıyla proje bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, “Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 ay ek zaman vereceğiz” dedi.

    Alacak sigortası

    Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasında düzenleme yaptı. Buna göre, tüm KOBİ’ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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