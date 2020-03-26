Maske üreticisine destek verilecek

Planın ayrıntılarını paylaşan Bakan Mustafa Varank, şu bilgileri verdi:



“Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyuruluna kadar KOSGEB’in Teknoyatırım Destek Programından faydalanabilecek. İşletmeler projelerini hazırlayacaklar. Bu projelere, 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun 4.2 milyon lirası geri ödemeli olacak.”



Paketin bir başka ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, “KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik” dedi.



KOSGEB’in çeşitli programları aracılığıyla proje bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, “Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 ay ek zaman vereceğiz” dedi.

Alacak sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığı KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasında düzenleme yaptı. Buna göre, tüm KOBİ’ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak.