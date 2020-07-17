Maskeler reklam mecrasÄ± oluyor

Reklamverenler DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Pura, TÃ¼rkiye'de reklam pazarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 8.6 milyar lira olduÄŸunu sÃ¶yledi. SalgÄ±n sÃ¼recinde yazÄ±lÄ± basÄ±n ve aÃ§Ä±k hava reklamcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kayÄ±plarÄ±n ciddi boyutlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Pura, bunun da reklam sektÃ¶rÃ¼ne olumsuz yansÄ±yacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Dijital bÃ¼yÃ¼yor

Dijitaldeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±n geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 11 bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan Pura, "Toplam yatÄ±rÄ±mlar iÃ§indeki payÄ± ÅŸu anda yÃ¼zde 33. Bu yÄ±lki verilere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yÃ¼zde 40'lara doÄŸru sÃ¼ratle gidecek. Mobil ekran payÄ± ise ÅŸu anda yÃ¼zde 64 civarÄ±nda. YatÄ±rÄ±mlar dÃ¼ÅŸse de perakende, temizlik ve kozmetik, gÄ±da gibi yÄ±ldÄ±z kategoriler yatÄ±rÄ±mÄ± yÃ¼kselten kategoriler olacak" ifadelerini kullandÄ±.

Pura, diÄŸer Ã¼lkelerle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin avantajÄ±nÄ±n genÃ§ nÃ¼fus olduÄŸunu aktardÄ±. TÃ¼rkiye'nin genÃ§ nÃ¼fusunun geliÅŸen teknolojiye hÄ±zlÄ± ayak uydurabilecek durumda olduÄŸunu vurgulayan Pura, "Fiber aÄŸlar ve 4.5G kullanÄ±mÄ± ile Ã¼stÃ¼n dijital altyapÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 72'yi geÃ§tiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde de TÃ¼rkiye, ABD ve Avrupa'da dijital mecralar iÃ§in cazip Ã¼lke konumundadÄ±r" diye konuÅŸtu.

DeÄŸiÅŸim varÂ

Reklam sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok hÄ±zlÄ± ve Ã§evik davrandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Pura, iletiÅŸim stratejilerini de global tehdide gÃ¶re yeniden kurguladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Reklam yatÄ±rÄ±mÄ± devam ederken iÃ§eriÄŸin deÄŸiÅŸtiÄŸini, zamanÄ±n ve tÃ¼keticinin ruhuna uygun hale geldiÄŸini dile getiren Pura, "Pandemide reklam mecralarÄ±nda da deÄŸiÅŸiklik oldu. HayatÄ±mÄ±zÄ±n vazgeÃ§ilmezi haline gelen maskeleri bir 'aÃ§Ä±k hava reklam mecrasÄ±' gibi deÄŸerlendirmeyi tercih edenler var. Bu elbette saÄŸlÄ±k markasÄ± iÃ§in cazipken bir gÄ±da markasÄ± iÃ§in doÄŸru bir seÃ§im olmayabilir. MarkanÄ±n hedef kitlesine ve iletiÅŸim stratejisine gÃ¶re deÄŸerlendirilmesi gerekir" diye konuÅŸtu.