‘Maskeli’ şampiyon

Türkiye’de hazır giyim ve tekstil sektörü ağustos ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 546 milyon dolarlık işlemle 5 yıl sonra ilk kez ihracat şampiyonu oldu.



Sektörün şampiyonluğunda pandemi nedeniyle maske ve koruyucu giysi ihracatı büyük rol oynadı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, temmuzda 1.8 milyar dolar çıtasını aşarak aylık ihracat rekoru kırdıklarını, ağustosta da 1 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sektör olduklarını söyledi.



‘Hibe kalkmalı’

Pandemiye karşı maske ve koruyucu giysinin hazır giyim ihracatındaki payının 750 milyon dolar olduğunu dile getiren Gültepe, “Maske ihracatında hibe şartının kalkması sektörün ihracatını iki katına çıkartır. 2 milyar dolarlık rakamları görürüz. Maskede, önlükte ve tulumda da hibe var. Pandemi devam ettiği sürece bu tarz ürünlere ihtiyaç artacak” dedi.



Salgın döneminde medikal ürünlerle ilgili büyük bir pazar oluştuğuna dikkat çeken Gültepe, şunları söyledi:

“AB, yılın ilk yarısında Çin’den 15 milyar euro’luk maske, tulum ve önlük gibi koruyucu giysi tedariki gerçekleştirdi. Çin’in ardından ikinci sırada olan Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı ise 295 milyon euro’da kaldı. Eğer bu ürünlerin ihracatında ön izin ve hibe prosedürü olmasaydı, toplamda 1 milyar dolara yakın ihracatımızı üç katına çıkarabilirdik. 2020’yi ihracatta en fazla yüzde 5 7’lik bir daralma ile kapatacağımızı öngörüyoruz.”



Rekora imza attı



Gültepe, cerrahi maske yanında yıkanabilir kumaş maskelerin üretimini de artırdıklarını aktararak, “Yıkanabilir maskede hibe şartı yok ancak bu üründe ihracat izni için geç kaldık. Kumaş maskenin üretimdeki payı yüzde 20’de bile değil” bilgisini verdi.



Maske ve koruyucu giysiye yoğun talebin de katkısıyla haziran da ihracatta yüzde 25 artış kaydedildiğini dile getiren Mustafa Gültepe, şunları söyledi:



“Temmuz ihracatımız ise yüzde 8.4 artışla 1 milyar 812 milyon dolara yükseldi. Aylık ihracatta ilk kez 1.8 milyar dolar çıtasının üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attık. Ağustosta da çok iyi performans gösterdik. Türkiye genel ihracatı yüzde 5.7 düşerken biz 10.9’luk artışla 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sonuçla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk.”



İstihdamda düşüş yok



Sektörün istihdamında da düşme olmadığını dile getiren Mustafa Gültepe, “Sektörün yüzde 80’i kısa çalışma uygulamasından çıktı. Üretim tarafında Osmanbey, Laleli’de daha küçük esnafta kısa çalışma ödeneği uygulamasını görüyoruz” dedi.