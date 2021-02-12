MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Matriks halka arz için SPK'ya başvurdu
ABONE OL
12.02.2021 - 13:09 | | AA

Matriks halka arz için SPK'ya başvurdu

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Matriks halka arz için SPK'ya başvurdu

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üretiyor.

Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.

Hem bireysel hem kurumsal segmentte sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi ile sektörün önde gelen markası olan Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

    Sevgililer Gününü unutmak boşanma gerekçesi sayılabilir14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016 yılında Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, sevgililer günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şimdi de bir parkta ortaya çıktı! Gören fotoğrafını çekti

    Şimdi de bir parkta ortaya çıktı! Gören fotoğrafını çekti

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    Son dakika... Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek

    Son dakika... Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek

    Sıradaki Haber