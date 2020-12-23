Memur maaşı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak 2021? Zamlı memur maaşı tahminleri (öğretmen-polis-hemşire-bekçi) nedir?

Memur maaşı ve emekli maaşı enflasyon rakamlarına göre veriliyor. Kasım ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yılan bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar ocak ayında memur ve emekli maaşına gelecek zammı bekliyorlar. Kasım ayı enflasyon rakamları ile birlikte olası zam tahminleri yapılmaya başlandı. İşte memur maaşı ve emekli maaşı 2021 tahminleri ( öğretmen, polis, hemşire-bekçi)

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

TAHMİNİ MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında olası zamlar hesaplandı.

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde olması bekleniyor; Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.

2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olması bekleniyor.

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2021 NE KADAR OLACAK?

Bekçi(9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 Türk lirasına çıkması bekleniyor.

POLİS MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Baş komiser (1/4) 6580 lira alırken yeni maaşı 467 lira artarak 7.047 lira olması bekleniyor.

ÖĞRETMEN

Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.

HEMŞİRE

Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.