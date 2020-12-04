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04.12.2020 - 17:57 | | AA

Merkez Bankası '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' metnini 16 Aralık'ta yayımlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metnini 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da yayımlayacak.

Merkez Bankası '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' metnini 16 Aralık'ta yayımlayacak

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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