Merkez Bankası faiz kararı ne olabilir?

Piyasada gözler Merkez Bankası’nın sonuçlarını yarın açıklayacağı faiz kararında. AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, “Merkez Bankası’nın proaktif ve piyasanın önünde olması gerekiyor. Zaten bu noktada ilerleniyor. Bu ayki toplantıda piyasanın beklentisi politika faizinin 100 - 200 baz puan aralığında artırılması. Eylül ayındaki toplantıda olduğu gibi 200 baz puanlık artış masada olabilir” yorumunu yaptı. Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer ise TCMB’nin bu ayki toplantısında 300 baz puanlık bir faiz artışı yapabileceği beklentisini paylaştı. Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı da politika faizinde artış bekliyor. Artış tahminleri 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.



Yabancı ekonomistler ise, genel olarak Merkez Bankası’nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 200 baz puan artışa gidileceğini öngörüyor.



AA’nın sorularını yanıtlayan Monex Europe FX Piyasası Analisti Simon Harvey, TCMB’nin politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12.25’e çıkarabileceğini kaydetti.



Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.4 seviyelerinde olduğunu belirten Harvey, “Böyle bir artış, bankalar arası piyasalardaki borçlanma maliyetiyle uyumlu bir politika kanalını tekrar meydana getirebilir” ifadelerini kullandı. Harvey, 200 baz puan altında bir artış olması durumunda TL’de değer kayıpları görülebileceğini söyledi.