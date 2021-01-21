Merkez bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı saat kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası, geçen ay politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarmıştı. Peki Merkez Bankası toplantısı saat kaçta, faiz kararı son dakika gelişmeleri neler?

MERKEZ BANKASI FAZİ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Faiz krarı ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı 21 Ocak yani bugün 14:00’te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLABİLİR?

Ekonomistler, bugünkü toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 15 civarını fazla aşmayacağı öngörüsü ile TCMB’nin politika faizini bir süre bu seviyede tutacağı yönünde gösterdiğini dile getirdi. Bürümcekçi, “Gerek hane halkı dolarizasyonunun devam etmesi gerekse enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin devam edebileceğini düşündüğümden TCMB’nin ılımlı bir faiz artışı (en fazla 100 baz puan) ile artırım sürecini sonlandırmasının mevcut dengeler açısından daha doğru olacağını düşünüyorum” yorumunda bulundu.

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de kurum tahmininin politika faizinde değişim olmaması yolunda olduğunu söyledi.