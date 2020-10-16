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    16.10.2020 - 15:27 | | AA

    Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

    Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları ikinci çeyrekte 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL oldu.

    Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

    Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

    Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYH'ye oranı sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 74 oldu. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki yerini korudu.

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