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07.11.2020 - 17:03 | | AA

Merkez Bankası'nda devir teslim gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

Merkez Bankası'nda devir teslim gerçekleşti

Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı. Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti. Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı.

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