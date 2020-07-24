Merkez faizi % 8.25’te tuttu

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendiği vurgulandı. Uluslararası emtia fiyatlarının tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle arttığı belirtilen açıklamada, “Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir” denildi.



Merkez Bankası, haziran ayında da faiz oranında değişikliğe gitmeyerek yüzde 8.25’te tutmuştu.



Piyasalar sakin



Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladığı dün, piyasalar sakin bir seyir izledi. Borsa günü hafif alıcılı geçirirken BIST Endeksi gün boyu 118.000 - 119.600 seviyeleri arasında seyretti. Döviz piyasasında pek bir hareket gözlenmezken uluslararası piyasalarda petrol fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 43.90 dolara indi.