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    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez faizi % 8.25’te tuttu
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    24.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Merkez faizi % 8.25’te tuttu

    Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında yaptığı toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25’te sabit tutma kararı aldı.

    Merkez faizi % 8.25’te tuttu

    Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendiği vurgulandı. Uluslararası emtia fiyatlarının tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle arttığı belirtilen açıklamada, “Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

    Merkez Bankası, haziran ayında da faiz oranında değişikliğe gitmeyerek yüzde 8.25’te tutmuştu.

    Piyasalar sakin

    Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladığı dün, piyasalar sakin bir seyir izledi. Borsa günü hafif alıcılı geçirirken BIST Endeksi gün boyu 118.000 - 119.600 seviyeleri arasında seyretti. Döviz piyasasında pek bir hareket gözlenmezken uluslararası piyasalarda petrol fiyatı yüzde 1’e yakın düşüşle 43.90 dolara indi.

    İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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