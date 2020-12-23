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23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Merkez’den faiz artırımı gelecek mi?

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Aralık toplantısında fiyat istikrarı vurgusu yapılacağını, ek sıkılaştırma adımı atılacağını tahmin ediyor. AA’ya konuşan ekonomistler, yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 75 - 200 baz puanlık artış olabileceğini belirtti.

Merkez’den faiz artırımı gelecek mi?

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, “Politika faizinin 150 baz puan güncellenerek yüzde 16.5 seviyesine yükseltilmesini bekliyoruz” derken Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, “Yakın vadede ek sıkılaştırma gerekliliğinin öne çıktığını düşünüyoruz, faiz artırımı beklentimizi yineliyoruz” yorumunu yaptı.

Öte yandan ABD’de koronavirüs yardım paketinin Senato’dan geçmesinin İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün küresel ekonomiye daha fazla zarar vereceği endişelerini yatıştırmasıyla dün Avrupa piyasaları olumlu seyretti. ABD’nin salgından etkilenen ekonomisini canlandırmak için uzlaşılan 892 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi Senato’dan geçti. Paket imzalaması için Başkan Donald Trump’a gönderildi.

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