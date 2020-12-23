Merkez’den faiz artırımı gelecek mi?

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, “Politika faizinin 150 baz puan güncellenerek yüzde 16.5 seviyesine yükseltilmesini bekliyoruz” derken Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, “Yakın vadede ek sıkılaştırma gerekliliğinin öne çıktığını düşünüyoruz, faiz artırımı beklentimizi yineliyoruz” yorumunu yaptı.



Öte yandan ABD’de koronavirüs yardım paketinin Senato’dan geçmesinin İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün küresel ekonomiye daha fazla zarar vereceği endişelerini yatıştırmasıyla dün Avrupa piyasaları olumlu seyretti. ABD’nin salgından etkilenen ekonomisini canlandırmak için uzlaşılan 892 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi Senato’dan geçti. Paket imzalaması için Başkan Donald Trump’a gönderildi.