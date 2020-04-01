Merkez’den virüse karşı ilave tedbirler geldi

Merkez’in aldığı önlemler arasında bankaların Türk Lirası ve piyasa yapıcı likidite koşullarını rahatlatmayı amaçlayan, reel sektöre kredi akışının kesintisiz temini amacıyla genişletilen reeskont kredileri de yer aldı. Merkez’in dün en dikkat çeken adımı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan piyasa yapıcılar aracılığıyla Hazine tahvili (DİBS) alımları oldu.

Bankacıların hesabı

Koronavirüs kaynaklı etkileri azaltmak için hükümet tarafından atılan adımların bir bölümü İşsizlik Sigortası’ndan finanse edilecek. Bunların başında ise işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği yer alıyor.

İşsizlik Fonu’nda şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 19 bin firmanın başvurduğunu, bunun da 420 bini aşkın sigortalı çalışana tekabül ettiğini söyledi. Reuters’a konuşan bankacıların yaptığı hesaplamaya göre 420 bin çalışanın kısa çalışma ödeneğinin maliyeti aylık maliyeti 700 milyon TL ila 1 milyar TL arasında yer alıyor.