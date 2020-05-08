MESS’ten koronaya karşı MESS SAFE

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Kovid-19 salgınıyla tüm dünyada üretim ve çalışma düzeninin değiştiğini, MESS olarak 60 yıllık tecrübelerini, çalışma hayatının yarınları için seferber ettiklerini söyledi. Değişimin farkında olduklarını ve Türkiye için olumlu sonuçlar elde etmekte kararlı olduklarını aktaran Akkol, bu zorlu süreçte sağlıklı çalışan ve kesintisiz üretim için geliştirdikleri MESS SAFE ile birçok ürünü ve uygulamayı üyelerin hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Sağlıklı üretim için

Akkol, “Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. Tüm projelerimizi bu doğrultuda tasarlıyor, uyguluyoruz. İlk olarak üretimi devam ettiren bütün arkadaşlarımızın sağlığını yeni nesil teknolojiler ile koruma altına alıyoruz. Hem üretimi hem de iş sağlığı ve güvenliğini yeniden tasarlıyoruz. MESS SAFE ile korunan, teknolojiyle dönüşen üretim diyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz” diye konuştu.

Yeni çözümler olacak

Akkol, çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini bildirdi. Akkol, “Bunun dışında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız” dedi.

3 adımda MESS SAFE

- Sosyal mesafeyi koruma amaçlı geliştirilen MESS SAFE, giyilebilir çözüm olarak da mobil uygulama olarak da kullanılabiliyor.

- Uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor.

- Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasındaki mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve iş yerine iletiyor.