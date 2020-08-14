Mevduat yükseldi kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Ağustos ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1.54 azalışla 1 trilyon 530 milyar 218 milyon lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 6.15 artarak 1 trilyon 724 milyar 226 milyon lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 6 milyar 199 milyon dolar artarak 248 milyar 639 milyon dolara yükseldi.



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1.61 artarak 609 milyar 954 milyon liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 1.05 yükselerek 535 milyar 439 milyon lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1.05 azalışla 166 milyar 749 milyon liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 242 milyar 766 milyon lirası konut, 6 milyar 537 milyon lirası taşıt ve 360 milyar 650 milyon 750 bin lirası diğer kredilerden oluştu.