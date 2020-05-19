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    19.05.2020 - 10:02 | | DHA

    Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları, tarım işçilerinin çalışma koşullarını zorlaştırıyor. Sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını ve 35 derece altında tarlada çalıştıklarını belirten işçi Birten Kılıç, ''35 derece sıcağın altında eve ekmek götürmek için tarlada çalışıyoruz" dedi.

    Mevsimlik tarım işçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi

    Manyas ilçesinin kırsal Kulak Mahallesi'nde kapya salçalık biber ekimi devam ediyor. Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle zor şartlarda çalışan tarım işçileri, günlük 75 lira yevmiyeyle mesailerini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, öğle saatlerinde güneşten korunmak için şal ve siperlikli şapkalar kullanıyor.

    Hava sıcaklığı ne olursa olsun çalışacaklarını belirten tarım işçisi Engin Şen ''Kapya biber yetiştiriciliği yapıyoruz, yaklaşık 75 hektar bir arazide çalışıyoruz, çimleri kendimiz yetiştiriyoruz. Çimlerimizin ekim zamanı geldiği için saat 05.00’te gelip 35 dereciy aşan sıcakta çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz, bütün çiftçi dostlarımız için bereketli bir sezon dilerim'' dedi. Bir diğer tarım işçisi Birten Kılıç ise, yüksek sıcaklıklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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