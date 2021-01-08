MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı
ABONE OL
08.01.2021 - 06:55 | | AA

Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı

Migros ve CarrefourSA çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, Migros’a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı.

Migros ve CarrefourSA 34 mağaza için anlaşma imzaladı

Migros’tan yapılan açıklamada bu kararın, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda CarrefourSA’nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, Kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak tarihinde sözleşme imzalanmış olup, bu sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu’na İzin Başvurusu yapılacaktır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.

CarrefourSA’nın temel önceliği müşterilerine en doğru şekilde hizmet ve ürün sağlayabilmektir ve bu hedef doğrultusunda şekillenen yatırım ve büyüme stratejisi verimlilik odağıyla devam edecektir. Migros müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde, verimlilikten elde ettiği kaynaklarla, yatırımlarına devam etmektedir." 

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Sıradaki Haber