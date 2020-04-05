Milli dayanışma çığ gibi büyüyor

Cengiz Holding 34 milyon TL’lik bağışta bulundu

Cengiz Holding, Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için 34 milyon TL bağışladı. Holdingden yapılan açıklamada, “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ‘Vefa Kolileri’ için de üzerimize düşen görevi yerine devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin çeşitli illerindeki iştirak şirketlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla da hem nakdi hem ayni olarak destek kampanyalarının bir parçası oluyoruz” denildi.

Anadolu Grubu 5 milyon TL bağış yaptı

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Kovid-19’la mücadele sürecine grup şirketleriyle birlikte 30 milyon TL’yi aşan miktarda kaynak ayırdıklarını açıkladı. Anadolu Grubu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na da grup şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros ve Anadolu Isuzu’nun da desteği ile

5 milyon TL bağışladıklarını kaydetti. Özilhan, “Grup şirketlerimiz ve markalarımız hem paydaşlarına yönelik hem de toplumsal fayda yaratacak çalışmalarla ellerini taşın altına koyuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan anlamlı kampanyanın destekçilerinden biri olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Kovid-19’la mücadele sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğuş Holding 15 milyon lira katkı sağladı

Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş - Yüce Oto ortaklığı / Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve Tüvtürk; Milli Dayanışma Kampanyası’na 15 milyon TL katkı sağladı. Holdingden yapılan açıklamada, “TÜVTÜRK şirketimizin 500 bin maske bağışı, Grand Hyatt ve Soho House otellerimizin sağlık çalışanlarına tam kapasite tahsis edilmesi gibi desteklerimiz de sürecek” ifadelerine yer verildi.

ING Türkiye 6.5 milyon TL destek verdi

ING Türkiye, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve ihtiyaç sahiplerine ek katkı sunmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL bağışladı. Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) da 1.5 milyon TL bağışta bulunan ING’nin korona ile mücadelede verdiği toplam destek 6.5 milyon TL’ye ulaştı. ING açıklamasında, “Ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz” denildi.