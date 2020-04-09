Milli dayanışma çığ gibi büyüyor

Hayat Holding’den 7 milyon TL

Hayat Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 TIR hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, “Milli Dayanışma Kampanyası”na 7 milyon TL katkı ile sürdürüyor. Hayat Holding, sürdürülebilir yaşam için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, salgınla mücadele konusunda, “Köklerimizden gelen dayanışma ruhuyla, bu zorlu sürecin de üstesinden gelineceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Boyner 1 milyon TL bağışladı

Boyner Grup, Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon TL kaynak ayırdı. Sağlık çalışanlarına sağladığı ve sağlamaya devam edeceği 2 milyon TL tutarındaki ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL ile destek veriyor.

Saya Grup’tan 2 milyon TL

Saya Grup, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına, 2 milyon TL ile destek verdi. Saya Grup ayrıca salgın süresince, belgeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak ve sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ile şirket çalışanlarının temel sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon TL kaynak ayırdı.

Denizli Çimento’dan 1.5 milyon TL

Denizli Çimento, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL destek verdi.

Hektaş 1 milyon TL bağışladı

HEKTAŞ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek verdi.

DeFacto’dan 1 milyon maske

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olacağını açıklayan DeFacto, 1 milyon maske bağışı yapacağını açıkladı.

DeFacto, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği, uluslararası standartlara uygun, çok kullanımlı anti bakteriyel 1 milyon maske ile destek olacağını açıkladı.

Sağlıkçılara 3 boyutlu destek

Sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına destek olmak için başlatılan ‘3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi’ne destek her gün artıyor. 3 haftada 40.000’den fazla siperlik üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.