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    11.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Milli Dayanışma çığ gibi büyüyor

    Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na da destekler artarak devam ediyor.

    Milli Dayanışma çığ gibi büyüyor

    Şirketler salgınla mücadeleye para yardımının yanı sıra ürün ve hizmetleriyle de destek oluyor.

    İşbir Holding’den 1.1 milyon lira

    İşbir Holding, Milli Dayanışma Kampanyası için 1.1 milyon liralık bağışta bulunduğunu açıkladı. İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Milli dayanışma kampanyası, sağlık hizmetleri ve sosyal izolasyonun önem kazandığı bu dönemde ihtiyaç sahiplerine kıymetli destekler sağlayacaktır” dedi.

    Bayiler 1 milyon lira bağışladı

    ÇAYKUR bayilerinin, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira destek verdiği bildirildi. ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bayilerin de destek sağladığı belirtildi.

    ‘Çorbada tuzumuz olsun’

    Yataş Grup, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.
    Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, böyle olağanüstü bir süreçte herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, “Yataş Grup olarak çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek kampanyaya destek olmaya çalıştık” dedi.

    ‘Toplumsal dayanışma şart’

    MSC Şirketler Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira destek verdiğini açıkladı.

    Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadelede, hem ekonomik, hem sosyal alanda bugüne kadar benzeri görülmemiş bir mücadele ve toplumsal dayanışma ortaya koymanın gerektiği belirtildi.

    Sağlık çalışanlarına destek

    Giyim sektöründe faaliyet gösteren Yeni İnci, sağlık çalışanlarına destek oluyor. Şirket, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde hizmet veren sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve maske bağışı yaptı. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “Virüsün yayılmasını engellemek için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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