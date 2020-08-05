Milli ısıl pille 91 milyon dolar ülkede kaldı

Savunma sanayisinde stratejik önem taşıyan ısıl piller, dünyada birkaç ülke tarafından üretiliyor. Türkiye’nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi olan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bu kritik ürünlerin Ar-Ge’sinden tasarımına, her türlü testinden üretimine kadar tüm süreçleri üstleniyor.

250 tasarım

Bakan Varank, “Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38’i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi” ifadelerini kullandı.

İhraç ediliyor

Varank, SAGE’nin ısıl pil ihracatı da yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Hatta yakın zamanda bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldık.”