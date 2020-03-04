Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bugün imzalanacak

İlk olarak 2017 yılında yapılan anlaşma ile ilk kez promosyon alan milyonlarca emekli şimdilerde yeni promosyon ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şubat ayında sona eren sözleşmenin ardından yeni promosyon ücretlerine zam yapılmasını bekleyen emeklilerin gözü kulağı SGK ve Bankalar arasında yapılacak olan anlaşmaya çevrilmişti.

BUGÜN SAAT 10:30'DA İMZALANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün düzenlenen bir törenle saat 10.30'da imzalanacak.