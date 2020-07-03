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    HaberlerEkonomi Haberleri Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu
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    03.07.2020 - 09:36 | | AA

    Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu

    Toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla, 36 ilde güneş enerjisine dayalı 74 adet Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri yapılacak.

    Mini güneş YEKA projesinde detaylar belli oldu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının güneş enerjisine dayalı YEKA ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, Türkiye'nin 36 ilinde, toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak.

    Söz konusu ihalelere sadece Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek.

    Mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmayan her bir yarışmaya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2 bin lira olacak.

    Başvuru tarihleri 19-23 Ekim'de değişen her bir yarışma için belirtilen tarih ve saatler arasında başvuru yapılacak.

    Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

    Başvurulara ilişkin evrak kontrolü Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak.

    Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 30 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.

    İhalelerin yeri, tarihler ve saatlerine ilişkin bilgiler Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek.

    Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafe kuralına uydular!Asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısı yaptı.
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