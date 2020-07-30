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    HaberlerEkonomi Haberleri Mısırın alım fiyatı bin 325 TL oldu
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    30.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Mısırın alım fiyatı bin 325 TL oldu

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

    Mısırın alım fiyatı bin 325 TL oldu

    Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibi mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti. Pakdemirli, “Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

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