BİST1.1070.97EURO8.990.19USD7.700.52ALTIN464.28-0.88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Mobil Dünya Kongresi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
    ABONE OL
    23.09.2020 - 17:19 | | AA

    Mobil Dünya Kongresi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

    Dünya GSM Birliği (GSMA), İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Haziran 2021'e erteledi.

    Mobil Dünya Kongresi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

    GSMA- Mobil Dünya Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, Kovid-19 salgınından dolayı geçen şubat ayındaki programı iptal edilen MWC'nin önceden planlanan 1-4 Mart 2021 yerine 28 Haziran-1 Temmuz tarihine ertelendiğini açıkladı.

    Basına açıklama yapan Hoffman, "MWC, öngörüldüğü gibi mart ayında yapılabilirdi ama aşı çalışmalarında daha ileri adımlar atılmasını sağlayacak bir tarihe ertelemeyi tercih ettik. Şu an itibarıyla sektörümüzdeki 100 büyük firmanın yüzde 78'i MWC'ye katılımını bildirdi. Bunun yüzde 80 veya yüzde 85'lere çıkmasını bekliyoruz." dedi.

    Takvim değişikliğinin sektör üyeleri tarafından çok olumlu karşılandığını dile getiren Hoffman, "Gelecek yılki MWC için hepimiz çok heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

    Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

    MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon avroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

    Denizli'de 4 bin yıllık tekstil atölyesi ortaya çıkarıldıDenizli'nin Çivril ilçesindeki Beycesultan Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 4 bin yıllık tekstil atölyesi bulundu. Toplam 40 kültür tabakasının tespit edildiği höyükte, 3 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen dokuma tezgahı ve 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen tekstil atölyesi açığa çıkarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu mesaja dikkat! 3 bin lira destek ödemesi deyip kandırıyorlar

    Bu mesaja dikkat! 3 bin lira destek ödemesi deyip kandırıyorlar

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

    Sağlıkçılara saldırı olayında ölen gencin babası: Doktorların hepsinden özür diledim

    Sağlıkçılara saldırı olayında ölen gencin babası: Doktorların hepsinden özür diledim

    Sıradaki Haber