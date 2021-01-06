Mobilya, kağıt ve orman ürünlerin ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 2020'de 5 milyar 566 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdığını söyledi.

Mobilya sektörü özelinde 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün 2002'den bu yana sistematik bir büyüme kaydettiğini anlattı.

Güleç, "Bu süre zarfında ihracat yaptığımız ülke sayısını 200'e çıkartırken, pazarlarda da derinleşerek özellikle salgın koşullarında yine büyük bir başarıya imza attık. Sektör olarak sadece mart, nisan ve mayısta düşüş yaşarken, diğer tüm aylarda ihracatımızı artırdık." dedi.

Geçen yıl en çok mobilya ihracatı yapılan 10 ülkenin Irak, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, İsrail, Fransa, Libya, İngiltere, Romanya ve Hollanda olarak sıralandığını aktaran Güleç, ana hedeflerinden birisinin "mevcut pazarlarda derinleşmek" olduğunu söyledi.

Kağıt-karton ambalaj ihracatını ağırlıkla AB ülkelerine yaptıklarını ve Avrupa'nın en büyük üçüncü üreticisi konumuna yükseldiklerini ifade eden Güleç, mobilyada ise en çok çocuk karyolası, beşik, yemek ve oturma odası, mağazalarda kullanılan ahşap mobilya, ahşap ecza dolabı ve ahşap banyo dolabının talep gördüğünü anlattı.

Güleç, "2021'de de başarı hikayesi yazacağımıza inanıyoruz. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2023 hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için oluşturduğumuz stratejiyi titizlikle uyguluyoruz ve dünyanın önemli tedarikçi ülkelerinden biri haline gelmek istiyoruz. Birlikteliğin sağladığı güç ve sinerjiyle hep birlikte yükseleceğiz ve yine hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

"Salgına yönelik hızlı ve ciddi önlemler aldık"

Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçılarının salgına yönelik ciddi ve hızlı önlem aldığını, stratejiler belirleyip hayata geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayatımızda daha fazla yer edinen dijital dünyaya hızla adapte olduk. Bu vizyonla da var olduğumuz pazarlar ile hedef pazarlarımıza sanal ticaret heyetleri düzenledik. Lider pazarlarımızdan İsrail, dünyanın en uzak noktalarından Avustralya için sanal ticaret heyetini düzenledik. Salgın koşullarında hem fiziki hem de sanal fuar gerçekleştirdik. 27-30 Temmuz'da 'Furnistry2020 Virtual Fair' ismiyle sanal mobilya fuarı düzenledik. Aynı tarihlerde Çin'de CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldık. 47 konteynerden oluşan ürünlerimizi dünyanın bir diğer ucunda sergiledik."

Güleç, sektör temsilcileri, ithalatçı ülke satın almacıları ve ihracatçıları bir araya getirerek etkili bir strateji izlediklerini söyledi.

"İhracatımızı 1 milyar dolar artırmayı hedefliyoruz"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç, 2021'i de "verimli bir fırsatlar yılı" olarak yaşamak istediklerini ifade ederek, 5,6 milyar dolarlık ihracatlarını 1 milyar dolar daha artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin mobilya konusunda dünyanın önemli tedarikçi ülkelerinden olduğunu vurgulayan Güleç, şu anda 8. oldukları dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri sıralamasında 5. sıraya yükselme hedefine dünden daha yakın olduklarını söyledi.

Bu hedeflere ulaşmak için tanıtım ve pazar hakimiyetinin önemine işaret eden Güleç, "2021'de gerek sanal ticaret heyetleri gerek yeni pazar araştırmaları ve fuarlar gerekse de mevcut pazarları koruma stratejisiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bu yıl yoğunlaşılacak pazarlara değinen Güleç, 40 milyar dolarlık mobilya ithalatıyla dikkati çeken ABD'de yüzde 16'lık büyüme yaşadıklarını, bu ülkeye ihracatta 1 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Güleç, "Türk mobilyası, tasarımıyla dünyada kabul görmüş bir marka artık. Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı Çin pazarında bile salgın döneminde yüzde 23'lük büyüme yaşadık." diye konuştu.

Güleç, katma değerli ve tasarım yönü güçlü mobilya üretimini artırarak dünya mobilya pazarından aldıkları payı yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarmak istediklerini söyledi.