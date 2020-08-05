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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Mobilyacı esnafına özel teşvik verilsin’
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    05.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘Mobilyacı esnafına özel teşvik verilsin’

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünü dünya ihracatında ilk beşe sokacak adımlar atılması gerektiğini söyledi.

    ‘Mobilyacı esnafına özel teşvik verilsin’

    Palandöken, mobilya sektöründe gelinen seviyelerin iyi fakat yeterli olmadığını belirtti. Türkiye’nin dünyanın 13’üncü büyük mobilya üreticisi ve 12’nci büyük ihracatçısı konumunda olduğuna işaret eden Palandöken, “Ülkemiz mobilya sektöründe dünyada çok önemli bir tedarikçi konumunda. Mobilyacılarımızı ilk 5’e sokacak adımlar atılmalı. En önemlisi, el üretimi yapan mobilyacı esnafına özel teşvikler verilerek desteklenmeli” dedi.

    Pandemi sürecinin mobilya sektörünü etkilediğini fakat yılın ilk yarısının sonunda sektörün yine eski günlerine döndüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:
    “Bu 6 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artarak 1.5 milyon dolar oldu. Mobilya sektörümüzün bu başarısı çok sevindirici.”

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